«Никто из них даже не пикнул»: экс-муж Арнтгольц с дочкой Машей и сыном Степой покатался на самокатах в парке Фили

Актер признался, что поначалу они выбрали не самый удачный маршрут. При этом дети не стали капризничать и жаловаться на усталость.

На личной страничке в Instagram Иван Жидков рассказал о том, какие приключения случились с ним в один из уикендов. Актер решил провести время с детьми на свежем воздухе. Бывший муж Татьяны Арнтгольц повел дочку Машу и сына Степу в парк Фили, чтобы покататься на самокатах. Однако никто из них не ожидал, что они заедут в такую непроходимую чащу. Несмотря на все трудности, дети Ивана вели себя как маленькие взрослые, чем актер очень гордится. Они не стали жаловаться или капризничать.

Дочка актера за лето заметно вытянулась и подросла. Скоро Машенька догонит маму и папу по росту. Сама Татьяна Арнтгольц также часто видится с бывшим мужем на репетициях спектакля. Актриса не стала засиживаться в декретном отпуске. Вместе с Марком Богатыревым она воспитывает сына Данилу.

«Поехали на самокатах в парк Фили и, честно говоря, не просто заблудились, а прям оказались в опасной местности, почти без дорог! А потом нам пришлось выехать на какой-то участок дороги, где почти не было место для нас, только встречные машины.⠀ Нужно было быть очень собранными и сконцентрированными! Дети у меня красавчики! Мы очень устали к тому времени и напряжение было высоким, но никто из них даже не пикнул» — отметил актер.

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