«Я уже улетел в Нижний Новгород»: Авербух оставил новорожденного сына заботам молодой жены из-за срочной поездки

Постановщик ледовых шоу не смог задержаться рядом с семьей. Новые проекты требуют от хореографа его присутствия на площадке.

Илья Авербух вышел на связь с журналистами и эксклюзивно прокомментировал свое отцовство. Как выяснилось, с именем для малыша новоиспеченные родители пока не определились. Так, супруги решили пару дней понаблюдать и приглядеться за крохой-сыночком, чтобы понять, какое имя ему подойдет и будет ли оно отражать его характер.

Постановщик ледовых шоу признался, что пребывает на седьмом небе от счастья. По словам Авербуха, жена подарила ему маленького богатыря, весом почти четыре килограмма. Илья Изяславич заверил, что новоиспеченная мамочка чувствует себя хорошо, она отдыхает и набирается сил. Ну а сам хореограф побыл с семьей недолго. Ему пришлось улететь в Нижний Новгород на репетицию гала-концерта. Так что малютку-сынишку Авербух доверил заботам молодой жены, которая со всем прекрасно справляется. Тем более, Лизе всегда готова помочь ее мама Юлия.

«Я уже улетел в Нижний Новгород, где продолжаю репетировать гала-шоу, посвященное юбилею города», — приводит «СтарХит» слова Ильи Авербуха.

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