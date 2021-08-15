«Пап, я нашел красную стрекозу»: Максим Галкин прогулялся с сыном Гарри в окрестностях замка

Телеведущий Максим Галкин и известная певица Алла Пугачева воспитывают двоих детей-близнецов – дочь Лизу и сына Гарри. В сентябре звездным наследникам исполнится уже по восемь лет.

Лиза и Гарри с первого их появления на публике влюбили в себя поклонников своих родителей. Пользователи соцсетей с нетерпением ждут новых видео с участием очаровательных и талантливых наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Звездный папа чаще показывает в микроблоге кадры с сыном Гарри, судя по всему отец и его наследник больше времени проводят вдвоем, а дочь Лиза, вероятно, растет маминой дочкой.

Максим Галкин поделился видео с велопрогулки с Гарри. Во время нее мальчик немного удалился от отца, а тот в восхищении остановился запечатлеть роскошную природу деревни Грязь. Максим Галкин показал пышную зелень. Вдруг эту умиротворяющую летню тишину нарушил возглас Гарри.

«Пап, я нашел красную стрекозу!» — прокричал мальчик. «Бегу!» — тут же отозвался звездный отец.

Правда, насекомое в сторис предъявлено не было. Вероятно, оно уже успело ретироваться, пока к месту его обнаружения подоспел Максим Галкин с камерой.

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