«У нас получился богатырь»: Авербух впервые прокомментировал отцовство и заговорил об имени малютки-сына

Как отметил постановщик ледовых шоу, они с Лизой пока еще не определились, как назвать малыша.

Новоиспеченный отец Илья Авербух вышел на связь с журналистами, эксклюзивно рассказав о пополнении в семье. Так, постановщик ледовых шоу признался, что они с Лизой пока еще не выбрали имя для малютки-сына. Новоиспеченные родители хотят пару дней присмотреться к ребенку, чтобы понять, какое имя ему подойдет больше других. Сам 47-летний хореограф признался, что находится на седьмом небе от счастья. Ведь теперь у него два сына — малыш от Лизы Арзамасовой, и взрослый 17-летний Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

«Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — приводит «СтарХит» слова Ильи Авербуха.

Постановщик ледовых шоу дал понять, что роды у актрисы из ситкома «Папины дочки» прошли легко. Пока Лиза остается с малышом, сам Илья Изяславич был вынужден отлучиться. Он улетел в Нижний Новгород на репетицию гала-шоу. Как говорится, дела молодого отца не ждут.

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