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На кухне у Аллы в деревне Грязь: семилетняя Лиза Галкина полакомилась сочным хачапури с сыром

Дочка шоумена Максима Галкина пила травяной чай со свежей домашней выпечкой.

На кухне у Аллы в деревне Грязь: семилетняя Лиза Галкина полакомилась сочным хачапури с сыром
Дочка Аллы Пугачевой - Лиза Галкина. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин поделился в Instagram свежим видеороликом, запечатлев, как его семилетняя дочка Лиза завтракает на кухне у мамы Аллы. Сама Примадонна просто обожает выпечку, но есть мучное позволяет себе крайне редко. Так, к примеру, пирожками по-особому рецепту из детства певица лакомится только раз в год на свой день рождения. Исключение артистка сделала только ради сына Гарри, который увлекся кулинарией и под присмотром взрослых испек пышки с яблоком, корицей и морковкой. Алла Борисовна просто не смогла устоять перед таким угощением.

В кадре Лиза с аппетитом поглощала сочный хачапури с сыром. При этом выпечку девочка запивала травяным чаем. Умиротворенное настроение дочери нарушил Максим Галкин своими шутками.

«Лиза у нас изображает скульптуру! Это девочка с хачапури. Серов», — шутя отметил Максим.

«Ну папа! Там девочка с персиками, а не с хачапури», — отчитала отца Лиза.

«А ты у меня с хачапури! Девочка с завтраком. Ты моя умница», — нежно обратился к доченьке шоумен.

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