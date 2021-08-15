Без Альбины Джанабаевой: Валерий Меладзе появился на вечеринке у сестры в одиночестве

Продюсер Лиана Меладзе собрала самых близких в ресторане по случаю своего дня рождения. Альбину Джанабаеву на праздник не позвали.

В минувшую субботу, 14 августа, свой день рождения отмечала младшая сестра Валерия и Константина Меладзе, музыкальный продюсер Лиана Меладзе.

Праздник она отмечала в одном из модных столичных ресторанов, пригласив на него свою большую семью. В числе гостей были замечены племянницы виновницы торжества, дочери музыканта Валерия Меладзе – Инга, София и Арина. Девушки поделились в микроблогах фотографиями, запечатлевшими моменты праздника.

На вечеринке присутствовали родители Валерия, Константина и Лианы Меладзе Шота Константинович и Нелли Акакиевна.

Отметился на празднике у сестры и исполнитель Валерий Меладзе. Он также разместил в микроблоге видео, на котором запечатлен в окружении своих близких.

А вот супруги Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой на этой вечеринке замечено не было. Об этом можно судить по присутствию на празднике трех наследниц Меладзе, рожденных в его первом браке.

Напомним, бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина рассказывала в интервью, что ее дочери общаются только со своими братьями, а с Альбиной – нет. Для них эта тема табу.

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