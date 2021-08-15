«Ой, ну какие у Киркорова хиты?»: Сергей Соседов раскритиковал творчество короля российской поп-музыки

Критик считает, что у Филиппа Киркорова высокая работоспособность, хорошая генетика, яркая внешность. На этом все.

Музыкальный критик Сергей Соседов жестко прошелся по современным исполнителям и авторам песен. По его мнению, за последнее время они не создали ничего особенно выдающегося и запоминающегося.

«Артисты сегодня что-то делают, но это не является чем-то выдающимся. Они не бездарны — средних способностей. К этим артистам средней руки относятся и Киркоров, и Басков, и Аллегрова… да кто угодно. На четверку, но даже не на четверку с плюсом», — высказался Сергей Соседов.

Он уверен, что все лучшее уже было создано предшественниками современных музыкантов. И когда они пытаются создать что-то новое, то прекрасно понимают, что шедевры прошлого им все равно превзойти не удастся.

Сергей Соседов довольно резко высказался о Филиппе Киркорове, который во время пандемии продолжал заниматься творчеством и выпустил несколько новых песен с популярными у молодежи исполнителями. У Соседова работы Киркорова не вызывают ничего, кроме скептицизма.

«Ой! Ну какие у Киркорова хиты!? Это не является творчеством, это не имеет отношения к искусству и таланту. Мы можем поражаться трудоспособности Киркорова и его отменному здоровью. Это да. У него генетика хорошая и заметная внешность. Но это не имеет отношения к его творческой потенции», — цитирует Сергея Соседова издание WomanHit.ru.

Напомним, ранее Сергей Соседов нелестно высказывался в адрес Аллы Пугачевой, назвав ее несчастной, больной женщиной.

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