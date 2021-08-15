Дочь Николаева предстала в юрмальском особняке музыканта в топе оттенка «Тиффани» и лосинах с клеткой виши

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова накануне отметила свое 39-летие в одном их заведений Юрмалы. Она пригласила близких подруг в Латвию. А в ресторан артистка нарядилась в модное вязаное платье самого актуального оттенка года.

Общение с друзьями доставило Проскуряковой огромное удовольствие. Однако, ничто так не радует матерей, как сюрпризы от их детей. В личном блоге Юлия показала, как поздравила ее дочь Вероника. Девочка облачилась в топ оттенка «Тиффани» и лосины в клетку виши, которая сейчас популярна. Наследница известного композитора подарила родительнице открытку собственного изготовления и прочитала авторские стихи, посвященные маме.

Все действие происходило в двухуровневой квартире Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале. В ней есть лифт, камин и даже стеклянная крыша. У звездной пары также имеется квартира для гостей, которая располагается в 50 метрах от моря.

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