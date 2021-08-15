«Словно прыгучий лягушонок»: Лиза Галкина в модных кюлотах исполнила танго с отцом в замке

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился домашними кадрами, устроив танцевальный мастер-класс для своих поклонников. В качестве площадки для танцев ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале выбрал просторную гостиную в особняке в деревне Грязь. А его партнершей на паркете стала семилетняя Лиза. Малышка неплохо чувствует ритм и прекрасно слышит музыку.

Дочка Аллы Пугачевой исполнила танго с отцом, удивив поклонников грацией и легкостью, с которой она порхала по залу. Лиза покрасовалась в модных алых кюлотах с лампасами, а ее длинные белокурые локоны собрали в косичку, чтобы волосы не мешали в танце.

«Словно прыгучий лягушонок», «Харизма и артистизм как у Аллы», «Талантливая девочка, она и танцует, и поет, и рисует, и по-французски говорит! Умничка», «Вот это пирует в воздухе», «А Максимка тоже молодец! Какой танцор», «А почему Аллу не позвали?», «Папа молодчинка, так с детьми играет», «Сразу видно, что Лиза обожает отца», «Чудесно, когда в семье так!», «У папы уикенд и он сразу в пляс пошел», «Хоп-хоп! Какие танцоры», «А Гарри у вас где?», «Чудесное семейство», — пишут фолловеры.

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