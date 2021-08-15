На белоснежной яхте: падчерица Михайлова засветила наливную грудь в кружевном мини-платье

Стас Михайлов отправился в длительный вояж со своей семьей по Европе. Музыкант уже побывал в Греции, где отпраздновал свадьбу своего пасынка Андрея. Сын Инны Михайловой и футболиста Андрея Канчельскис выбрал себе в жены красивую гречанку, мы об этом писали ранее.

Кроме того, артист отметился в Монако, где в Монте-Карло дал концерт с аншлагом. А теперь отдыхает с супругой, дочками Иванной и Марией, а также падчерицей Евой на Корсике.

Здесь звездное семейство засветилось на яхте, совершая морскую прогулку. Падчерица Михайлова предстала на судне в белоснежном мини-платье из кружевной ткани, которая сейчас очень актуальна. Ева смогла продемонстрировать в нем не только стройные ножки, но и наливную грудь благодаря глубокому декольте.

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