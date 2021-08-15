«Врожденный талант»: дочь Нюши в джинсовом сарафане показала, как умеет кокетничать при виде красивого парня

Певица Нюша поделилась забавным роликом с участием дочки Симбы. В кадре девочка показывает, как вести себя, если увидишь красивого парня. Малышка артистично улыбалась, отводила глаза, поднимала брови, поправляла волосы, чесала носик под сопровождающий закадровый текст, который объяснял, что именно нужно делать.

«Врожденный талант», — прокомментировала видео Нюша.

Напомним, в настоящий момент певица отдыхает с наследницей на Кипре в пятизвездочном отеле у самого берега моря. Здесь любят проводить время родители с детьми, поскольку в гостинице имеется детский клуб, удобный пологий спуск к морю и песчаный пляж. В отеле есть три открытых бассейна, собственный сад, спа-центр, тренажерный зал и множество других прелестей класса люкс.

Нюша ожидает рождения второго малыша и находится уже на последних сроках беременности. У ее мужа Игоря Сивова, кроме Симбы, есть еще двое детей от первого брака, оба ребенка – мальчики.

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