«Восточная фигура»: жена Цекало показала прелести-пампушки в бикини из маленьких треугольников

Не секрет, что Александр Цекало безумно влюблен в свою четвертую жену, художницу, Дарину Эрвин. Из-за нее ему даже пришлось уволиться из рейтинговой программы «Прожекторперисхилтон». Друзья и коллеги по программе не приняли его выбор, поэтому шоумену пришлось распрощаться с проектом. Кроме того, это все равно пришлось бы сделать потому, что он улетел вслед за любимой жить в США.

Самого Александра Цекало разница в возрасте в 30 лет совсем не смущает. Долгое время он жил с Дариной Эрвин в гражданском браке, а официально оформили отношения в начале 2019-го.

Глядя на аппетитную художницу, впрочем, понять Цекало можно. Ее фигура выглядит так, будто ее искусно лепил какой-то художник. В личном блоге Дарина любит блеснуть ей на фото в бикини. На последнем снимке она появляется в купальнике, который состоит из маленьких треугольников и тонких тесемок, конструкция явно маловата для пышных форм звезды. Это зрелище вызвало восторг у ее почитателей.

«Красивая восточная фигура», «Безупречная», «Фигура – огонь», «Очень-очень крутая», «Божественно красива», — похвалили Дарину люди.

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