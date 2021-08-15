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«Элементарные движения»: Слава попала в неловкое положение на концерте в Светлогорске

Кадрами артистка поделилась в своем Instagram.

«Элементарные движения»: Слава попала в неловкое положение на концерте в Светлогорске
Певица Слава. Фото: Global Look Press

После долгого перерыва, связанного с пандемией, зрителей вновь пустили в залы, а артистов на сцену. Заполняемость пока не полная, но это не пугает звезд эстрады. Накануне певица Слава отметила, что с огромным удовольствием вышла на сцену Театра эстрады «Янтарь-Холл» в Светлогорске Калининградской области. Правда, во время выступления забыла танцевальные движения. К этому конфузу она отнеслась с юмором, а кадрами поделилась в своем Instagram.

«Когда забываешь элементарные движения, но отрабатываешь с огромным удовольствием концерт на все 100 процентов при разрешенных 50 процентах зала», — написала Слава.

Напомним, недавно сольную карьеру начала и старшая дочь артистки Александра Морозова. Звездная мама выступает ее продюсером.  Младшей дочери артистки — Антонине Данилицкой всего девять лет.

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