«Хотелось тишины»: Юлия Меньшова рассказала о жизни после смерти отца

Кинорежиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Спустя месяц после его смерти Вера Алентова появилась на сцене театра, а их единственная дочь Юлия Меньшова уединилась за городом.

«Просто хотелось тишины. И это оказалось необыкновенно полезным опытом. Прочла за это время даже несколько статей на эту тему. Более того, оказалось, что поездки в деревню, на дачу или в любое другое уединенное место, ценны для всех нас вовсе не пресловутым чистым воздухом. Целительная сила таких мест — именно в тишине», — написала Меньшова в своем Instagram.

Также актриса сообщила, что в начале новой недели отправится с мужем в деревню под Санкт-Петербургом. Там они планируют ходить в лес и собирать грибы.

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