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«Восторг!»: Пынзарь блеснула округлой грудью в платье-футляре с безумным декольте

Снимком блондинка поделилась в своем Instagram.

«Восторг!»: Пынзарь блеснула округлой грудью в платье-футляре с безумным декольте
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86

Экс-участница, а теперь и ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь никогда не скрывала, что прибегала к специалистам в области пластической хирургии. При каждом удобном случае роскошная блондинка демонстрирует свою фигуру в объективе фотокамеры. На этот раз Дарья поделилась в свое Instagram фото, на котором позировала в платье-футляре с безумным декольте.

Фанаты выразили свои эмоции в комментариях.

«Какая красотка! Восторг! Классная! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Пынзарь отметила свое 35-летие. Личный праздник Дарья встретила в США вместе с семьей. Стоит отметить, что Пынзари – большие путешественники. Они часто радуют себя выходными днями, которые проводят на курортах. Недавно Дарья с мужем вернулись из Турции.

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