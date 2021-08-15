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«Реальность уплывает из-под ног»: бывшая жена Малькова разоткровенничалась в Сети

Светлана осталась жить в Словении.

«Реальность уплывает из-под ног»: бывшая жена Малькова разоткровенничалась в Сети
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

После развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить в Словении. С ней же – трое детей, алименты на которых многодетная мама пока не получает. С Любляне у Мальковой есть своя художественная школа, а еще она активно развивает свой Instagrаm, где часто проводит прямые эфиры с разными специалистами. На этот раз Светлана отметила, что последняя неделя для нее была сложной.

Светлана Малькова
Светлана Малькова учит рисовать. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Начинаю терять себя, сама себя не узнаю, реальность уплывает из-под ног. Сколько раз повторяю себе не вестись на провокации и начать жить и наслаждаться ею, но снова окунаюсь. Осталось 2 недели лета, давайте радоваться оставшимся дням лета, скоро школа, как никак», — написала Малькова в своем Instagram.

Напомним, старший сын Романа и Светланы, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву.

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