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«Худышка»: отдыхающая на Мальдивах Стоцкая запечатлелась в топе без лифчика

Снимком артистка поделилась в своем Instagram.

«Худышка»: отдыхающая на Мальдивах Стоцкая запечатлелась в топе без лифчика
Анастасия Стоцкая. Фото: instagram.com/100tskaya

Анастасия Стоцкая отдыхает на Мальдивах. В отпуск она улетела со своим  новым возлюбленным Александром Казьминым. 38-летняя звезда и 32-летний артист вместе не только отдыхают, но и выходят на сцену. Они задействованы в мюзикле «Шахматы». И если Казьмин публикует в своем микроблоге совместные со Стоцкой снимки, то рыжеволосая звезда пока не спешит это делать. Зато радует фанатов личными фотографиями. На этот раз она запечатлелась на побережье в топе без лифчика.

«Великолепная красавица! Шикарного отдыха! Классная! Моя красивая девочка! Худышка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, два года назад Анастасия Стоцкая развелась со своим мужем Сергеем Абгаряном, которому родила двоих детей – сына Александра и дочь Веронику. Этот факт она долгое время скрывала от общественности.

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