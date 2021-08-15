«Худышка»: отдыхающая на Мальдивах Стоцкая запечатлелась в топе без лифчика

Анастасия Стоцкая отдыхает на Мальдивах. В отпуск она улетела со своим новым возлюбленным Александром Казьминым. 38-летняя звезда и 32-летний артист вместе не только отдыхают, но и выходят на сцену. Они задействованы в мюзикле «Шахматы». И если Казьмин публикует в своем микроблоге совместные со Стоцкой снимки, то рыжеволосая звезда пока не спешит это делать. Зато радует фанатов личными фотографиями. На этот раз она запечатлелась на побережье в топе без лифчика.

«Великолепная красавица! Шикарного отдыха! Классная! Моя красивая девочка! Худышка!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Уже загорела: отдыхающая с новым бойфрендом на Мальдивах Стоцкая показала фигуру в купальнике Звезда мюзиклов уединилась на райском острове с коллегой по сцене.

Напомним, два года назад Анастасия Стоцкая развелась со своим мужем Сергеем Абгаряном, которому родила двоих детей – сына Александра и дочь Веронику. Этот факт она долгое время скрывала от общественности.

Смотрите также: