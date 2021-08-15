«Ты мне открыла мир без фальши»: Мальков восхитился талантом Макеевой, показав романтичное фото

Анастасия Макеева приняла участие в грандиозном событии, большом гала-концерте музыкальной премии «О чем поют актеры». Состоялся он накануне в Кисловодске. В поездке актрису сопровождал ее новый муж Роман Мальков. Он поделился мнением после концерта в своем Instagram.

«Пока на сцене была моя любимая Анастасия Макеева, я испытал просто шок, какой тут зритель! Я лично видел слезы мужчин, когда ОНА пела! Кисловодск, ты в моем сердце. А тебе, моя любовь, не перестану быть благодарен за то, что ты мне открыла мир, который без фальши, где люди приходят, чтобы испытывать эмоции, а не дружат ради бабла или если совпадают их графики! Обожаю тебя», — написал Мальков.

Напомним, пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды. Роман приехал из Словении в Россию на заработки, а Анастасия решила достроить свой загородный дом.

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