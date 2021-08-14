Бывшего мужа Ксении Бородиной объявили в международный розыск

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Но в этом году у нее настала непростая полоса в жизни. Она решила развестись с Курбаном Омаровым. Первое время звезда «Дома-2» ничего не говорила о проблемах в семье. Потом состоялся суд, благодаря которому телеведущая снова стала свободной. Это событие она отпраздновала с подругами. Ксения переживает из-за дочки Теоны, которая пока тяжело переживает расставание родителей.

Также у телеведущей есть дочка Маруся от первого брака с коммерсантом Юрием Будаговым. Оказалось, что у него есть проблемы с законом. Бизнесмена, который в свое время занимался организацией Федерации спортивного покера, заподозрили в мошенничестве в банковской сфере. Отмечается, что он возможно задействовал в истории с переводом крупных средств по поддельной доверенности.

Еще два года назад у Юрия начались проблемы. По некоторым данным, он улетел за границу. Однако 12 августа Останкинский суд заочно арестовал экс-супруга Бородиной по статье «Мошенничество». Теперь Интерпол объявили экс-мужа Бородиной в международный розыск.Отмечается также, что бизнесмен может скрываться в Англии, об этом пишет «МК».

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