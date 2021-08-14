«Я уже не Золушка»: Рудковская в пышном платье-бюстье со шлейфом забралась в автомобиль

Жена Евгения Плющенко облачилась в один из своих любимых нарядов.

Яна Рудковская каждый год отмечает день знакомства с Евгением Плющенко. Раньше она занималась сетью салонов красоту, а также магазином одежды, а уже потом блондинка стала продюсером Димы Билана и других звезд. Светская львица не скрывает, что хорошо зарабатывает. Весомые суммы она тратит на брендовые обновки. Жена олимпийского чемпиона собрала целую коллекцию нарядов, сумок и чемоданов.

Обычно Яна наряжается в вечерние платья, чтобы произвести впечатление на гостей, когда выходит в свет. Но порой повод принарядиться ей даже не нужен. 14 августа жена Плющенко опубликовала видео, на котором предстала в одном из своих любимых нарядов. Она позировала в пышном голубом платье из шифона с пышной юбкой. Подол наряда не влез в салон автомобиля.

«Porsche Panamera не карета, да я уже не Золушка», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом блондинки. Но нашлись те, кто решил, что в 46 лет такие наряды уже не идут. «Артистично», «И зачем за руль?», «Ну пол Москвы уже подмела», «Далеко не Золушка», «Яна, зачем все это?», «Пышные платья для юных принцесс», «Не хватает пажа», «Наряд роскошный, но уже не для вас», «С таким платьем — только на воздушном шаре», — прокомментировали пост подписчики.

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