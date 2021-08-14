«Как бедра налились»: Бузова в мерцающем платье с корсетом и перьями произвела фурор в Минске

Ольга Бузова не раз говорила, что довольна тем, как выглядит. Более того, телеведущая обожает наряжаться. Для каждого своего появления на публике она продумывает наряды до мелочей. После расставания с Давидом Манукяном артистка стала еще чаще отдавать предпочтения образам, подчеркивающим ее достоинства. Этим летом звезда много путешествует. После съемок в Африке и отпуска в Греции она приехала в Беларусь.

Вот уже несколько дней Бузова находится в Минске. Каждый ее день начинается с прически и макияжа. Потом она приезжает в студию, где облачается в очередной наряд и до ночи проводит время на съемках. По словам телеведущей, она отобрала много образов для шоу «Х-Фактор». Однако 14 августа ей удалось произвести настоящий фурор. Она появилась на публике в черном платье макси с корсетом и перьями. Мерцающий наряд с разрезом позволил ей показать стройные ноги.

Ольга дополнила лук туфлями-лодочками. Она сделала элегантную прическу и макияж. Наставница проекта продефилировала не только по красной дорожке, но и по улице. Она показала тату на спине. Публика криками восторга встретила звезду.

«Вот она я и мой обычный день», — отметила Бузова.

На этот раз наряд телеведущей вызвал восторг у поклонников. Многие также заметили, что ее бедра не скрыла даже полупрозрачная ткань платья. «Оля, красотка как всегда», «Образ для Парижа», «Обычный день шикарной женщины, энергия невероятная», «Вот это образ», «Вау! Шик, блеск, красота», «Как бедра налились», «Ох, какая», «Фигурка вырисовалась», — прокомментировали пост подписчики.

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