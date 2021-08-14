Знаменитый отец и бабушка Жасмин умерли от коронавируса

Жасмин уже много лет выступает на сцене. Она является заслуженной артисткой РФ и Дагестана. Обычно певица всегда ставит на первое место семью. Она состоит в браке с Иланом Шором и воспитывает троих детей: дочку Маргариту и сына Мирона. От первого брака у нее есть взрослый сын Михаил.

Еще недавно Жасмин делилась кадрами из отпуска. Но оказалось, что она все это время переживала из-за родных которые оказались в больнице. 13 августа певица сообщила, что умерла ее бабушка Сара, которой было 90 лет.

«У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка. Все мое детство, юность, да и взрослую жизнь бабушка Сара была рядом, учила всему, что умела сама, заботилась, оберегала, передавала свою житейскую мудрость, свои веселые песни, секреты своих рецептов… Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки Сары, ее задорные частушки и ласковые руки», — написала звезда.

А на следующий день в СМИ сообщили, что в больнице находился и ее 70-летний отец — заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Лев Яковлевич Манахимов. Он тоже боролся с коронавирусом, но так и не победил недуг. Отмечается, что его легкие были поражены на 90%. 14 августа умер балетмейстер и отце Жасмин, об этом пишет портал Super.

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