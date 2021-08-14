Отдых на природе: Каменских в льняных шортах и сливочной тунике пришла на baby shower к подруге

Певица вместе с Потапом отметилась на вечеринке в честь ребенка, которого ждет их общая знакомая. Они смогли отдохнуть и повеселиться во время застолья.

Настя Каменских раньше скрывала свои отношения с Потапом. В этом году пара отметила вторую годовщину со дня свадьбы. Они вместе живут в Киеве. Певица теперь строит сольную карьеру, а возлюбленный ее поддерживает во всех начинаниях. Этим летом пара отправилась в Хорватию. Они несколько дней наслаждались теплой погодой, катались на яхте и ужинали в ресторанах.

А теперь Настя готовится к гастролям, но перед началом путешествия она появилась на вечеринке у подруги, которая ждет ребенка. Певице довелось побывать на традиционном празднике baby shower, который устраивают в честь будущего малыша. Для посиделок на природе Каменских облачилась в топ на бретельках и льняные шорты-бермуды с узором. Легкая сливочная туника дополнили ее лук.

Артистка прогулялась по территории у дома, покрасовавшись на камеру. Она пришла на праздник с Потапом. Настя отметила, что ее возлюбленный хорошо выглядит. Она также восхитилась своей беременной подругой. Вечеринка длилась до вечера. Они много смеялись и общались за столом.

Поклонники в свою очередь давно ждут, когда сама певица решится стать мамой. У ее мужа есть сын от прошлых отношений. Пока Каменских предпочитает следить за фигурой и выпускать новые хиты. «Какая красивая», «Вот это загар», «Настя просто леди лето», «Ох, какая пара», «Так красиво, крутой вечер», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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