«Как жить дальше?»: Собчак пообещала наложить на себя руки из-за отказа Прилучного в интервью

Светская львица и популярная телеведущая Ксения Собчак в сторис Instagram отреагировала на заявление актера Павла Прилучного, которое он сделал несколько дней назад.

Во время ответа на вопросы пользователей Павел Прилучный заявил, что не уважает ни Собчак, ни Дудя. «Я не пойду к ним на интервью. Не вижу смысла в их творчестве», — сказал Павел Прилучный.

«Как же теперь жить дальше? Пойду, повешусь, пожалуй», — заметила Ксения Собчак.

Напомним, что Павел Прилучный крайне редко делится с фанатами подробностями личной жизни. Он не раз говорил, что личное должно оставаться личным. Поэтому он и не ходит на различные интервью, хотя не раз получал приглашения.

Добавим, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце. У пары двое общих детей. Сейчас он живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Мирославой Карпович.

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