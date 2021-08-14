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«Как жить дальше?»: Собчак пообещала наложить на себя руки из-за отказа Прилучного в интервью

Светская львица и телеведущая достойно ответила «мажору».

«Как жить дальше?»: Собчак пообещала наложить на себя руки из-за отказа Прилучного в интервью
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Светская львица и популярная телеведущая Ксения Собчак в сторис Instagram отреагировала на заявление актера Павла Прилучного, которое он сделал несколько дней назад.

Ксения Собчак, Павел Прилучный и Юрий Дудь
Ксения Собчак, Павел Прилучный и Юрий Дудь. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Во время ответа на вопросы пользователей Павел Прилучный заявил, что не уважает ни Собчак, ни Дудя. «Я не пойду к ним на интервью. Не вижу смысла в их творчестве», — сказал Павел Прилучный.

«Как же теперь жить дальше? Пойду, повешусь, пожалуй», — заметила Ксения Собчак.

Напомним, что Павел Прилучный крайне редко делится с фанатами подробностями личной жизни. Он не раз говорил, что личное должно оставаться личным. Поэтому он и не ходит на различные интервью, хотя не раз получал приглашения.

Добавим, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце. У пары двое общих детей. Сейчас он живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Мирославой Карпович.

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Агата МуцениецеКсения СобчакМирослава КарповичПавел ПрилучныйЮрий Дудь