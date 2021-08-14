«Как же я люблю такие работы!»: Нателла Крапивина расхвалила новый трек Светланы Лободы

Судя по всему, недомолвки и разногласия между певицей и продюсером остались в прошлом.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram расхватила новую работу своей экс-подопечной. Она поделилась фрагментом нового трека звездной исполнительницы.

«Как же я люблю такие работы! Светик, от души поздравляю! Очень крутой трек! Очень крутое видео! Все получилось!» Нателла Крапивина

Интересно, что в комментариях отметилась и сама Светлана Лобода. «Спасибо, Натик», — написала она в адрес Крапивиной, с которой у нее по-разному в последнее время складывались отношения.

Напомним, что причиной конфликта между коллегами и подругами стала премия Муз-ТВ и появление на красной дорожке в роли жениха и невесты музыкантов Давида Манукяна и Филиппа Киркорова. Крапивина заявила, что таких раньше на Кавказе расчленяли на шашлыки.

В ответ Киркоров обвинил Крапивину в двойных стандартах. Лобода в этой истории встала на сторону поп-короля и после 11 лет завершила свое сотрудничество с Крапивиной. Продюсер же со своей стороны заявила, что навсегда уходит из шоу-бизнеса.

Смотрите также: