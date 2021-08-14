«Это была холодная война из-за одной песни на двоих»: дочь Легкоступовой – о Пугачевой

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала о заочном конфликте, который случился у ее матери с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.
«Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были. Алла Борисовна и мама исполняли композицию «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши».
Как отметила Анэтта Бриль, именно ее мама первой спела данный хит. Пугачева была уже второй. Возможно, как думает дочь Легкоступовой, Примадонна просто ревностно относилась к таланту ее матери. Впрочем, Бриль не верит, что Пугачева могла строить козни. От мамы она также не слышала негатива в адрес Примадонны. О Пугачевой Легкоступова всегда выражалась в восторженных тонах, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни год назад. При этом на ее могиле на Троекуровском кладбище пока нет даже памятника.