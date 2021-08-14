Выцветшая фотография и покосившийся деревянный крест: как выглядит могила Легкоступовой

Спустя год после смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой ее могила на Троекуровском кладбище столицы представляет собой достаточно жалкое зрелище. На погосте можно увидеть покосившийся деревянный крест, горы искусственных цветов и выцветшую фотографию. С нее улыбается артистка.

Отметим, что родные звезды так и не удосужились до сих пор поставить на могиле памятник. Однако вскоре он может здесь появиться. Как рассказала дочь певицы Анэтта Бриль, монумент уже готов. Над ним работали лучшие дизайнеры. При этом наследница предпочла пока не рассказывать всех деталей.

Напомним, что с момента смерти Валентины Легкоступовой прошел уже год. Она получила тяжелую травму, упав в своей ванной. Через несколько дней исполнительница умерла в больнице.

В свое время Валентина Легкоступова завещала, чтобы ее кремировали. Часть праха дети звезды развеяли в Феодосии, а часть находится на Троекуровском кладбище столицы, сообщает «Комсомольская правда».

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