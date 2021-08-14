«И за что такое моим землякам?»: Воробей высмеяла Бузову за участие в белорусском «Х-Факторе»

Артистка и популярная юмористка Елена Воробей в Instagram высмеяла певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая не так давно стала членом жюри белорусского проекта «Х-Фактор». Она из новостных лент узнала о новой работе бывшей звезды «Дома-2».

«И за что такое моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова это современное оружие массового поражения российского производства! Все новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки. Новый альбом выпустила». Елена Воробей

Как отметила Елена Воробей, ей также интересно узнать, обсуждается или нет участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин».

Напомним, что нынешней осенью Ольга Бузова снова должна выйти на сцену знаменитого театра. В руководстве МХАТа имени Горького отмечали, что никто другой на роль Беллы Шанталь даже не рассматривается.

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