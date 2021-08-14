«Из газет узнали, что Волчек нас закрыла»: Добровольская — о неудачной карьере в «Современнике-2»

Как отметила актриса, они с коллегами были молодыми и о работе не переживали.

Актриса Евгения Добровольская вспомнила свой творческий путь в московских театрах. После окончания ГИТИСа она пошла служить во МХАТ имени Горького. Еще через год перебралась в Театр-студию под руководством Олега Табакова. Вскоре стала актрисой театра «Современник-2» под руководством Михаила Ефремова.

«Летом мы уехали на гастроли в Крым и из газет узнали, что Волчек нас закрыла. Потом позвонила Алла Борисовна Покровская, Мишина мама. Спросила: «Что вы теперь будете делать?»

Евгения Добровольская

Как отметила Евгения Добровольская, она в те годы не переживала о работе. Была, как и ее коллеги молодой и азартной. В те годы, по ее уверению, театр не приносил больших заработков, а вот эмоциональных затрат требовал очень больших. Вскоре Добровольской позвонил Олег Ефремов. Он позвал к себе всех артистов в МХАТ имени Чехова, который тогда возглавлял, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что театр «Современник-2» был создан на базе выпускного курса Школы-студии МХАТ Михаилом Ефремовым. С 1990 по 1997 год Евгения Добровольская была женой Михаила Ефремова.

Смотрите также: