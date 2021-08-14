Утренняя зарядка: постройневшая Ирина Пегова появилась на берегу Волги в обтягивающей спортивной форме

Звезда театра и кино даже в отпуске не перестает совершенствовать свою красивую фигуру.

Актриса Ирина Пегова продолжает свой отпуск в Плесе. С раннего утра звезда уже совершила пробежку и сделала зарядку, наслаждаясь живописными видами Волги и ее окрестностей. На берег реки Пегова вышла в обтягивающей спортивной форме, подчеркнувшей ее красивую фигуру.

«И тишина…», подписала красивые снимки Пегова.

Ирина даже в отпуске не расслабляется и продолжает активно совершенствовать свою эффектную фигуру. Она поделилась несколькими снимками с утренней спортивной прогулки в своем микроблоге, чтобы подписчики вместе с ней прочувствовали красоту природы Поволжья.

«Красота какая! Прекрасного отдыха», «Прекрасный город. Я там была. Красиво. Тихо», «

Красота и умиротворение… Спасибо вам большое Ириночка! Вы самая лучшая», «Красота и красотка», «Бесподобно», «Какая же Благодать! С Праздником!», «Отпуск продолжается!», — пишут в ответ фолловеры под фотографиями.

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