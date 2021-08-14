Отдых в Швейцарии: заметно располневший Александр Друзь провел время у Рейнского водопада

Знаменитый знаток популярной игры «Что? Где? Когда?» 66-летний Александр Друзь в Instagram разместил серию фотографий из Швейцарии. Магистр, который заметно поправился за последнее время, проводит время около Рейнского водопада, наслаждаясь местными красотами.

«Рейнский водопад», — кратко подписал он снимки.

«Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману?» «Очень красиво. Водопады, конечно, в Швейцарии просто супер», «Невероятная красота кругом. Хорошего вам отдыха, Александр Абрамович», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Друзь – один из самых известных знатоков страны. Он шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова». Кроме того, в его списке наград есть и «Бриллиантовая сова». Также Александр Друзь – неоднократный чемпион игры «Брейн-ринг». Гроссмейстер телевизионной викторины «Своя игра».

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