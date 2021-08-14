«Нам обещали звездопад»: Анна Нетребко в миниатюрном платье-майке повеселилась ночью на крыше

Оперная певица Анна Нетребко все лето гастролировала по Европе. Испания, Италия, небольшой перерыв на отпуск с семьей в Вероне, и снова – череда городов Старого Света. На днях дива вернулась домой в Вену, чтобы немного отдохнуть перед концертами в России, и созвала подруг на девичник.

Весело провести время Анна Нетребко решила на крыше дома, где у нее оборудована терраса, которую она собственноручно украшала и облагораживала. Для тусовки оперная певица облачилась в летнее платье-майку с цветочным принтом.

«Нам обещали звездопад…обманули», — сообщила подписчикам звезда.

Оказалось, на крыше оперная певица созвала девичник ради самой звездной ночи в году. Но ни на небосклоне, ни в падении собравшаяся ради этого компания не увидела ни одного небесного тела.

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