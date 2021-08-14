«Скучаю по своему…»: Гарик Харламов признался в чувствах, обнимая подушку с волосами и изображением Бурунова

Резидент Comedy Club, комик Гарик Харламов не так часто стал показывать себя в своем Instagram-аккаунте. В основном все публикации связаны с юмором на разные темы или подшучиванием над кем-то. Но на этот раз артист сделал исключение, разместив трогательный снимок, где он позирует в багажнике.

В свои объятия Гарик Харламов при этом заключил подушку с изображением Сергея Бурунова, популярного актера театра и кино, телеведущего.

«Скучаю по своему …. (Подушка набита волосами Сергея Бурунова)», — подписал снимок артист.

Раскрыв одну тайну – исчезновение растительности с головы Бурунова, — Харламов заинтриговал другим секретом – по кому именно он все-таки скучает. Подписчики в комментариях стали гадать. Кто-то и вовсе решил, что это – каминг-аут.

«Поскольку Бурунов лысый, остается только догадываться откуда волосы», «Теперь понятно почему Кристя ушла», «Встречаются Гарик Х.с Сережей Б….Встречаются, встречаются, а пожениться не могут!», «Батруха в курсе?», «По таланту скучаешь. Сдулся Гарик как его подушка. Лет так 10 уже сдулся», «Так вот кто спер его волосы!», «И саундтрек: «Я так привыкла жить одним тобой.. одним тобой…», — наперебой чеканят в комментариях фолловеры.

Смотрите также