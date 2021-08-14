Три спальни, гостиная с камином, в интерьере натуральный камень: как выглядит квартира МакSим

Певица МакSим будет проходить реабилитацию в своей элитной квартире, которая расположена в многоэтажке ЖК «Триумф-Палас», что недалеко от московского метро «Сокол». Дом, в котором живет МакSим, очень высокий. В нем 57 этажей. Территория, естественно, охраняемая.

Известно, что в квартире МакSим есть своя прогулочная терраса-веранда с красивой световой подсветкой, беседкой, грилем, детской горкой. Площадь апартаментов 240 квадратных метров. Стоит такое жилье в районе двух миллионов долларов.

Отметим, что ремонт МакSим делала в своем жилье на протяжении трех лет. Комнаты обустроены в светлых тонах. Дизайн-проект был сделан в современном классическом стиле. В квартире три спальни, столько же туалетов, есть даже отдельная душевая для собак. Выделяется большая комната с камином и столовой. В интерьере очень много натурального камня, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что певица МакSим пошла на поправку. Ее наконец-то отпустили домой из клиники к любимым дочкам.

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