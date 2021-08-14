Одета в спортивный костюм, на глазах – темные очки: МакSим увезли домой в инвалидной коляске

Певица МакSим наконец-то оказалась дома после полутора месяцев отчаянной борьбы за свою жизнь. Выписка исполнительницы проходила в тайне. Журналистам сообщили, что МакSим покинула больницу только тогда, когда она очутилась уже дома. Некоторые представители прессы отправились к больнице в надежде поговорить со звездой или хотя бы с ее лечащими врачами, но их ждало полное разочарование.

Между тем, телеграм-каналу Mash все-таки удалось раздобыть кадры, на которых видно, как МакSим выходит из клиники. Точнее ее вывезли на инвалидной коляске. За исполнительницей приехал внедорожник с тонированными стеклами.

Артистка на кадрах одета в белый спортивный костюм, на глазах — темные очки. Ходить певица не может. Сложно сказать, в каком состоянии находится звезда.

больше по теме Выписавшаяся из больницы певица МакSим забыла, что в июне давала концерт в Казани После длительной искусственной комы у исполнительницы наблюдается частичная потеря памяти.

Напомним, что певица МакSим в середине июня подхватила тяжелую форму пневмонии. На протяжении полутора месяцев она балансировала на грани жизни и смерти.

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