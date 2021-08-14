Постройневшая экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева в купальнике блеснула фигурой

Звезда шоу на ТНТ после реалити-шоу про приключения на необитаемом острове сильно похудела и теперь держит себя в форме.

Одна из ярких участниц телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева после ухода с реалити не потеряла своей популярности у аудитории. У нее больше двух миллионов фолловеров в микроблоге, она написала книгу о своей личной жизни и поисках любви на «Доме-2» и много рассказывает о себе в Instagram.

Сейчас жгучая брюнетка отдыхает с сыном Мироном в Дубае. Оттуда красотка делится снимками, в том числе пляжными, и демонстрирует – она в отличной форме. На новом кадре постройневшая Нелли Ермолаева позирует в красном монокини и широкополой шляпе, хвастаясь своей идеальной фигурой.

В прошлом году Нелли Ермолаева участвовала в реалити-шоу на выживание «Остров героев» на телеканале ТНТ. Благодаря проекту она похудела, избавившись от лишних сантиметров, и до сих пор смогла удержать вес и сохранить стройность.

Напомним, Нелли Ермолаева нашла любовь на телестройке с Никитой Кузнецовым. в 2011 году у них состоялась свадьба под прицелом телекамер на родине Ромео и Джульетты — в итальянской Вероне. Правда, спустя год пара развелась.

Смотрите также