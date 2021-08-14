«Подберите слюни»: Настя Каменских в бикини на завязках едва скрыла пышные прелести фигуры под прозрачной туникой

34-летняя звезда сцены Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко, наиболее известным как Потап, улетела в отпуск. Звезды отдыхают в Хорватии и много времени проводят на воде – они арендовали яхту и почти круглыми сутками наслаждаются отдыхом неподалеку от суши.

Каменских делится частичками своего отпуска в виде фотографий и видео в микроблоге. На этот раз красотка показала себя в бикини, скрыв пышные прелести фигуры прозрачной голубой туникой.

«Жизнь — не жизнь если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею», — написала красотка.

Исполнительница поделилась жизнерадостными снимками в Instagram, и фолловеры поспешили прокомментировать их.

«Настя! Какая ты красивая!», «Вы Анастасия просто жизнерадостная девушка», «У вас такая фигура, смотрю и глаз не оторвать!», «Ммммммм какая принцесса», «Подберите слюни, ею наслаждается Потап», — пишут некоторые поклонники.

Напомним, что дуэт Потапа и Насти распался несколько лет. Теперь музыканты строят сольную карьеру, поддерживая друг друга. Потапенко и вовсе является продюсером Каменских.

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