В стиле Лободы: разведенная Бородина сверкнула упругими округлостями в тесном кожаном платье-бандо

Ведущая реалити-шоу о любви «Дом-2» Ксения Бородина в начале августа стала официально бывшей женой Курбана Омарова. Свой второй развод красотка отметила на широкую ногу – в ресторане с подругами закатила настоящий пир. И продолжает наслаждаться свободой, выбирая все, что захочет, в том числе любые откровенные наряды.
На этот раз красотка облачилась в дерзкий образ в стиле Светланы Лободы – черное тесное платье-бандо, из которого едва не вываливается грудь, и которое подчеркивает длинные стройные ноги благодаря эффектному разрезу. Завершили наряд прилизанные назад волосы, тонкие солнечные очки и металлическое колье.
О том, что стиль Ксении Бородиной с недавнего времени изменился, отметила ранее стилист Диана Руссо. Причем, эти трансформации для теледивы носят положительную коннотацию – каждый образ составлен ярко, модно и со вкусом.