В стиле Лободы: разведенная Бородина сверкнула упругими округлостями в тесном кожаном платье-бандо

Телеведущая не так давно стала официально свободна от мужа и теперь выбирает откровенные и провокационные наряды.

Ведущая реалити-шоу о любви «Дом-2» Ксения Бородина в начале августа стала официально бывшей женой Курбана Омарова. Свой второй развод красотка отметила на широкую ногу – в ресторане с подругами закатила настоящий пир. И продолжает наслаждаться свободой, выбирая все, что захочет, в том числе любые откровенные наряды.

больше по теме В стильном белом: Ксения Бородина нарядилась на тусовку в безразмерную косуху и широкие джинсы Стилист Диана Руссо назвала образ телеведущей расслабленным и модным.

На этот раз красотка облачилась в дерзкий образ в стиле Светланы Лободы – черное тесное платье-бандо, из которого едва не вываливается грудь, и которое подчеркивает длинные стройные ноги благодаря эффектному разрезу. Завершили наряд прилизанные назад волосы, тонкие солнечные очки и металлическое колье.

О том, что стиль Ксении Бородиной с недавнего времени изменился, отметила ранее стилист Диана Руссо. Причем, эти трансформации для теледивы носят положительную коннотацию – каждый образ составлен ярко, модно и со вкусом.

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