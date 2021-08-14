«Боялась, что не сможет этого сделать»: менеджер МакSим объяснила причину столь скорой выписки из больницы

Марина Абросимова, наиболее известная как певица МакSим, идет на поправку. Неделю назад звезду вывели из искусственной комы, в которой она находилась полтора месяца. Прогнозы тогда были неутешительные – исполнительница балансировала на грани жизни и смерти, уж очень серьезным было поражение легких из-за пневмонии, а также масса сопутствующих осложнений.

Но, как уверены многие фанаты произошло настоящее чудо, они вымолили свою любимицу, и она смогла справиться с недугом. Вскоре ее перевели в обычную палату, а 13 августа и вовсе выписали – она отправилась долечиваться дома. И менеджер звезды Маргарита Соколова, которая все это непростое время была на связи с поклонниками, объяснила причину столь скорого решения.

«Выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом!

Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — пояснила Соколова.

Представитель певицы подчеркнула, что дома звезда будет под наблюдением врачей. Поскольку МакSим предстоит длительная реабилитация, то она захотела ее проходить в родных стенах, которые, как известно, лечат.

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