Хозяйка Медной горы: Ляйсан Утяшева в облегающем платье изумрудного цвета подчеркнула талию поясом-цепью

Прославленная гимнастка предстала в наряде под цвет своих глаз.

Гимнастка, телеведущая и мама двоих очаровательных детей Ляйсан Утяшева — потрясающе стройна и обожает выбирать наряды, которые подчеркивают это обстоятельство.

На этот раз для съемок Ляйсан Утяшева облачилась в платье изумрудного цвета, которое сочетается с оттенком ее зеленых глаз. Наряд облегает фигуру и демонстрируют, что у Ляйсан нет ни капельки лишнего веса.

Талию спортсменка акцентировала модным поясом-цепью — репликой моды 90-х годов прошлого столетия. Дизайнеры еще некоторое время назад совершили камбэк и оживили этот культовый, но незаслуженно забытый аксессуар, и сейчас он вновь в тренде.

Свой наряд Ляйсан Утяшева продемонстрировала, поделившись видео в сторис микроблога. Здесь же она поделилась лайфхаком — как красавицам подчеркнуть зеленый цвет глаз.

«Когда съемки, нужно делать все быстро-быстро. Мне нужно подкрасить глаза. Я просто, ребята, влюблена, потому что сразу цвет заиграет. Нам, зеленоглазкам, просто мастхэв сезона — вот такая тушь, фиолетовая, и ваши зеленые глазки сразу засверкают», — говорит в кадре Ляйсан Утяшева.

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