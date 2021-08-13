«Сумасшествие с первого взгляда»: Рудова едва смогла натянуть секси-платье на пышную грудь

Накануне Наталья Рудова вернулась из отпуска, который она в компании Анастасии Решетовой провела в Европе. В своем микроблоге актриса призналась, что набрала лишние килограммы, в связи с чем ее фигура немного преобразилась. Рудова не стала откладывать этот вопрос в долгий ящик и уже села на диету. А пока решила показать подписчикам ранее не опубликованные фото с отдыха.

На кадрах Наталья позировала в платье со спущенными плечами, в которое едва уместилась пышная грудь популярной блондинки.

«Сумасшествие с первого взгляда! Классная! Бомбическое фото!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Наталья Рудова отметила свой 38-й день рождения. Она пока не замужем и о личной жизни предпочитает не говорить.

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