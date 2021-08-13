«Мой талант злил других»: Сергей Зверев признался, что много лет подвергается травле

Стилист, шоумен, певец, телеведущий, а ныне еще и кандидат в депутаты, 58-летний Сергей Зверев всегда был незаурядной личностью, чем раздражал многих. Сергей Зверев признался, что уже много лет подвергается травле по любому поводу.

«Травля тянется за мной еще с мира моды, когда я получал первые Гран-при еще в советское время. Каждая моя победа была для хейтеров ударом, травля была бесконечная, поражениям моим радовались, мой талант злил других. Злило то, что я двигаюсь вперед, развиваюсь, помогаю людям, детским домам. Все это их очень бесит», — рассказал Сергей Зверев.

Он признался, что новая волна хейта поднялась, когда он стал защищать Байкал, а затем зарегистрировался кандидатом в депутаты от партии «Зеленые».

«Когда я баллотировался в депутаты, меня предупреждали: как только я получу мандат, агрессии будет еще больше. Я привык к этому давно, травля в моей жизни была практически всегда. Став кандидатом в депутаты, я каждый день такие новости о себе узнаю, просто ужас!» — поделился Сергей Зверев в беседе с ФАН.

Стилист, шоумен и общественный деятель признается, что за годы травли выработал иммунитет к ней и почти адаптировался, но некоторые вещи удивляют даже его. Рассказывать о хейте и жаловаться Сергей Зверев не любит, считая это не мужским делом.

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