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«По жесту вы подумали, что песня Бузовой?»: Асмус случайно засветила наливную грудь

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«По жесту вы подумали, что песня Бузовой?»: Асмус случайно засветила наливную грудь
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Недавно Кристина Асмус отправилась на Шри-Ланку. На курорте проходят съемки очередного проекта, в котором задействована актриса. В свободные минуты Кристина находит время для общения в Сети. В своем инстаграме она опубликовала фото, на котором случайно засветила «ложбинку греха», позируя в черном топе, и рассказала, какую песню любит больше всего.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Скриншот: instagram.com/asmuskristina

«Если по жесту на фото вы подумали, что это песня Ольги Бузовой, то нет. Это Селин Дион  Parler à mon père. Не судите о моих музыкальных предпочтениях по этой песне, я разное слушаю. Но вот именно эта почему-то стала «моей», — написала Асмус.

Фанаты отметили, что Кристина потрясающе выглядит.

«Красотка! Бомбическая! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым после восьми лет брака.

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