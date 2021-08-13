Что за фигура, мама миа! Подольская встала на колени, чтобы продемонстрировать «упругий орех» в бикини

Наталья Подольская под занавес лета отправилась на отдых в Египет вместе с сыновьями Темой и Ванечкой. Компанию звезде составили ее сестра-двойняшка Юлиана и подруга. Обе тоже взяли с собой в Хургаду детей. Все вместе они очень весело проводят время.

Наталья Подольская еще и не забывает регулярно обновлять ленту Instagram новыми снимками в бикини. На этот раз она предстала в алом купальнике с ленточками.

Наталья Подольская запечатлелась в разных ракурсах, чтобы все могли рассмотреть ее прекрасную фигуру и накаченные, упругие ягодицы, как орех.

«Объявляю хейтерам бой очередными фото в бикини! Налетайте, только осторожнее! Я вооружена, но не очень опасна», — погрозила Подольская водным автоматом, детской игрушкой.

Поклонники тут же начали делать комплименты роскошным кадрам и удивляться словам Натальи Подольской о хейтерах. Многие признались, что не видят у нее в микроблоге негативных комментариев — придраться же не к чему.

А между тем на видео, которые Наталья Подольская недавно публиковала в сторис, она выглядит не так идеально, как на фото. У звезды есть животик, а ягодицы требуют работы над ними в спортзале.

Смотрите также