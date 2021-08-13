«Русалочка»: Зудина запечатлела красавицу-дочку Табакова с развевающимися на ветру волосами на яхте в Хорватии

Актриса Марина Зудина не перестает удивляться тому, как быстро выросла ее наследница Маша Табакова.

Звезда театра и кино Марина Зудина в браке с известным актером, режиссером и педагогом Олегом Табаковым родила двоих детей. Старшему наследнику пары Павлу Табакову не так давно исполнилось 26 лет, он уже сам стал отцом и живет взрослой самостоятельной жизнью.

Младшая наследница Марины Зудиной и Олега Табакова — Мария — в свои пятнадцать лет еще очень нуждается в постоянном внимании и заботе мамы. Судя по всему, у Марины Зудиной и ее дочери очень теплые отношения. В эти дни актриса и ее наследница отдыхают в Хорватии.

Марина Зудина поделилась в микроблоге очаровательным кадром, на котором Мария Табакова предстала в легком летнем платьице во время морской прогулки на яхте. Под снимком звездная мама удивилась и умилилась тому, как быстро выросла Маша, которая еще совсем недавно была ребенком, а сейчас — почти девушка.

Поклонники звездного семейства пришли в восхищение, увидев, в какую прелестницу превратилась Мария Табакова.

«Какая красавица дочка!», «Папина дочка», «Марина, у вас с Олегом Павловичем удивительные и красивые дети! Мира вам и добра», «Русалочка», «Маша, конечно, прекрасная», — высказались в Сети.

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