Совершенна, как и мамочка: дочь Екатерины Климовой засветила округлую грудь в бикини Louis Vuitton

У известной актрисы Екатерины Климовой четверо детей. Старшей наследнице звезды, Лизе Хорошиловой, девятнадцать лет, она студентка МГУ и уже довольно взрослый и самостоятельный человек. Младшие братья и сестры Елизаветы — Корней, Матвей и Белла — сейчас находятся в Москве вместе с мамой. Накануне они вчетвером посетили бассейн, где отлично провели время.

Однако Лизе Хорошиловой все же повезло куда больше, чем братьям и сестре. Девушка сейчас находится на отдыхе в Хорватии. Старшая дочь Екатерины Климовой живет в четырехзвездочном отеле на полуострове Порич. Здесь она наслаждается Адриатическим морем, солнцем и роскошной природой.

Не забывает Елизавета Хорошилова демонстрировать и то, насколько она хорошо вписывается в эти чудесные пейзажи и интерьеры отеля.

Дочь Екатерины Климовой поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлела себя возлежащей на кровати в номере. Девушка, вероятно, готовилась пойти на пляж и уже облачилась в бикини бренда Louis Vuitton. Елизавета Хорошилова медленно провела камерой, показав свои длинные ноги, плоский животик и округлую грудь.

Очевидно, что прекрасную внешность и идеальную фигуру она унаследовала от мамы — Екатерины Климовой.

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