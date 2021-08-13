«Нет такой силы, способной разорвать нашу связь»: Омаров показал трогательные кадры дочки

Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались после шести лет брака. Официальный развод пара оформила 6 августа. В этом союзе на свет появилась девочка, которую назвали Теона. Осенью ей исполнится уже шесть лет. Кадрами с ней Курбан поделился в своем Instagram, сопроводив публикацию эмодзи в виде сердца.

«Нет такой силы, способной разорвать нашу связь», — отметил Омаров в одном из комментариев.

Напомним, у бизнесмена есть сын от первого брака, Омар, а у телеведущей — дочь Маша. О том, что в звездной семье пошла трещина, фанаты предполагали еще весной. Именно тогда Бородина перестала публиковать совместные с мужем фотографии.

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