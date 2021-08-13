В стильном белом: Ксения Бородина нарядилась на тусовку в безразмерную косуху и широкие джинсы

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина недавно вернулась из продолжительного отпуска. За время отдыха в Бодруме красотка приобрела бронзовый турецкий загар и спешит теперь при каждом удобном случае его подчеркнуть. Накануне она показала свой образ, в котором отправилась на тусовку с подругами, — безразмерную косуху и широкие джинсы.

Белый цвет этим летом как никогда актуален. К тому же хорошо подчеркивает загар. Ярким акцентом в аутфите Бородиной стал зеленый топ, поверх которого она накинула куртку. Стилист Диана Руссо оценила модный лук теледивы.

«Стиль Ксении в последнее время изменился в лучшую сторону. Образы телеведущей стали более сдержанными, но при этом гораздо более стильными. Ксения выбрала модную в этом сезоне гиперобъемную кожаную куртку, дополнив ее свободными брюками на завышенной талии. Мне понравилось данное сочетание: белый цвет отлично подчеркнул загар телеведущей, а зеленый топ хорошо поддержан цветом обуви. Образ получился расслабленным и не нарочитым, на мой взгляд, это отличный вариант на каждый день», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — пять лет.

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