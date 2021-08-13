Выписавшаяся из больницы певица МакSим забыла, что в июне давала концерт в Казани

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская заявила, что у исполнительницы, которую выписали из больницы, наблюдается частичная потеря памяти.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы. К примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани». Яна Богушевская

Как добавила Яна Богушевская, исполнительница приняла решение долечиваться дома. С ней на постоянной основе будет рядом медработник. По словам Богушевской, сейчас важнее всего для МакSим увидеться со своими дочками. В какой-то момент она уже думала, что не сможет это сделать. Марине в ближайшие месяцы предстоит длительная реабилитация и лечение. Она заново учится ходить. Пока с поддержкой. При ходьбе у нее наблюдается головокружение. Дышать ей также непросто. Врачи рекомендовали ей меньше кашлять, сообщает «СтарХит».

Напомним, что через несколько дней после концерта в Казани исполнительница почувствовала себя не лучшим образом. В итоге следующие полтора месяца она провела в больнице с тяжелейшей формой пневмонии.

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