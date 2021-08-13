«Стринги натянула и булками к народу»: Волочкова в трусиках-нитках вальяжно растянулась на газоне «сдобой» кверху

Анастасия Волочкова в беседе с поклонниками призналась, что не умеет делать селфи. При этом бывшая прима-балерина Большого театра поделилась весьма экстравагантным кадром. Пока звездная блондинка пыталась поймать свет и запечатлеть себя в саду, кто-то (из окружения балерины, — Прим. ред.) исподтишка подкрался к ней сзади, чтобы сделать «горячий» снимок Анастасии со спины. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова вальяжно растянулась на газоне «сдобой» кверху. Из белья на балерине были только лиф и трусики-ниточки. Поклонники лишились дара речи, увидев волнующие сексапильные формы Волочковой. Балерина похвасталась упругим «поплавком» и бесконечными ножками.

«Я вообще не умею делать селфи. Получается какая-то фигня всегда. Как это правильно делать? А ведь я слышала какие-то фильтры еще люди накладывают. Это через какое приложение? Или маски тоже через Инстаграм. Просто мне кажется, когда селфи делаешь, получается одно лицо в кадре и все. А пока я пыталась сфотографировать себя, меня уже успели запечатлеть», — пошутила Волочкова.

«Какие, однако, сексапильные виды», «Орешек такой упругий, гладкий», «Офигенский у вас поплавок», «Вау, Настя! Это шикарно», «Стринги натянула и булками к народу», «Опять чуть ли не голышом?», «Вы же вроде с морей вернулись, почему опять купальник?», «Все на ниточках держится», «Стринги не жмут?», «Трусишки маловаты», «Поплавок не умещается в бикини», «Трусики по швам трещат», «А кто фоткал-то?» — пишут фолловеры.